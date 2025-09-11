Понад 6 років переховувався від слідства: до України екстрадували експосадовця ДАІ за схеми з преміальними авто

З Німеччини екстрадували колишнього посадовця ДАІ, який незаконно оформлював преміальні автомобілі, а потім понад 6 років переховувався від слідства, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та ДБР.

... з Німеччини екстрадовано експосадовця Управління ДАІ ГУМВС України у Черкаській області. Він підозрюється у зловживанні владою та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України) - повідомили в Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як повідомили у ДБР, правоохоронні органи Німеччини передали українським правоохоронцям колишнього посадовця УДАІ ГУ МВС України в Черкаській області, підозрюваного у незаконній легалізації авто преміум-класу. До України фігуранта доставили 9 вересня 2025 року через міжнародний пункт пропуску "Краківець" на Львівщині.

За даними слідства, у 2015 році старший держінспектор використав підроблені документи та змінений номер кузова для незаконного переоформлення права власності на автомобіль "Toyota Land Cruiser Prado" вартістю понад 1 млн грн.

Наприкінці жовтня 2018 року йому повідомлено про підозру, а у листопаді оголошено у міжнародний розшук. Торік правоохоронці встановили його місцеперебування в Німеччині. За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора компетентні органи Німеччини ухвалили рішення про екстрадицію.