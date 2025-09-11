Понад 6 років переховувався від слідства: до України екстрадували експосадовця ДАІ за схеми з преміальними авто

$41.210.09
Ексклюзив
12:15 • 190 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 2372 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 7350 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 10493 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 16560 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 36644 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 44067 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 96371 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 50623 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47932 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони11 вересня, 02:43 • 8094 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля11 вересня, 03:46 • 20747 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto06:42 • 14323 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН07:22 • 14639 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 7902 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 3886 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 36653 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 96385 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 86753 перегляди
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 65883 перегляди
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Денис Шмигаль
Андрій Пишний
Руслан Кравченко
Україна
Польща
Білорусь
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 3886 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 8034 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 26486 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 91014 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 82170 перегляди
Нафта
Свіфт
DJI Mavic
Falcon 9
SpaceX Starship

Понад 6 років переховувався від слідства: до України екстрадували експосадовця ДАІ за схеми з преміальними авто

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Колишнього посадовця ДАІ екстрадували з Німеччини до України. Його підозрюють у незаконному переоформленні елітного авто та переховуванні від слідства понад 6 років.

Понад 6 років переховувався від слідства: до України екстрадували експосадовця ДАІ за схеми з преміальними авто

З Німеччини екстрадували колишнього посадовця ДАІ, який незаконно оформлював преміальні автомобілі, а потім понад 6 років переховувався від слідства, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та ДБР.

... з Німеччини екстрадовано експосадовця Управління ДАІ ГУМВС України у Черкаській області. Він підозрюється у зловживанні владою та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України) 

- повідомили в Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як повідомили у ДБР, правоохоронні органи Німеччини передали українським правоохоронцям колишнього посадовця УДАІ ГУ МВС України в Черкаській області, підозрюваного у незаконній легалізації авто преміум-класу. До України фігуранта доставили 9 вересня 2025 року через міжнародний пункт пропуску "Краківець" на Львівщині.

За даними слідства, у 2015 році старший держінспектор використав підроблені документи та змінений номер кузова для незаконного переоформлення права власності на автомобіль "Toyota Land Cruiser Prado" вартістю понад 1 млн грн.

Наприкінці жовтня 2018 року йому повідомлено про підозру, а у листопаді оголошено у міжнародний розшук. Торік правоохоронці встановили його місцеперебування в Німеччині. За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора компетентні органи Німеччини ухвалили рішення про екстрадицію.

Підозрюваного повернуто до України та за клопотанням прокурора обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ця екстрадиція є свідченням того, що втеча за кордон не рятує від відповідальності, а закон невідворотно наздоганяє кожного, хто вчинив злочин 

- резюмували в Офісі Генпрокурора.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Державний кордон України
Генеральний прокурор (Україна)
Німеччина
Україна