Более 6 лет скрывался от следствия: в Украину экстрадировали экс-чиновника ГАИ за схемы с премиальными авто

Из Германии экстрадировали бывшего чиновника ГАИ, который незаконно оформлял премиальные автомобили, а затем более 6 лет скрывался от следствия, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.

... из Германии экстрадирован экс-чиновник Управления ГАИ ГУМВД Украины в Черкасской области. Он подозревается в злоупотреблении властью и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины) - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

Как сообщили в ГБР, правоохранительные органы Германии передали украинским правоохранителям бывшего чиновника УГАИ ГУ МВД Украины в Черкасской области, подозреваемого в незаконной легализации авто премиум-класса. В Украину фигуранта доставили 9 сентября 2025 года через международный пункт пропуска "Краковец" на Львовщине.

По данным следствия, в 2015 году старший госинспектор использовал поддельные документы и измененный номер кузова для незаконного переоформления права собственности на автомобиль "Toyota Land Cruiser Prado" стоимостью более 1 млн грн.

В конце октября 2018 года ему сообщено о подозрении, а в ноябре объявлено в международный розыск. В прошлом году правоохранители установили его местонахождение в Германии. По результатам рассмотрения запроса Офиса Генерального прокурора компетентные органы Германии приняли решение об экстрадиции.