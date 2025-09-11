Более 6 лет скрывался от следствия: в Украину экстрадировали экс-чиновника ГАИ за схемы с премиальными авто

$41.210.09
48.240.05
ukenru
Эксклюзив
12:15 • 104 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 2270 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 7270 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 10454 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 16518 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 36581 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 44041 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 96316 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 50608 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47919 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны11 сентября, 02:43 • 7938 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 20647 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 14218 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 14536 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 7654 просмотра
публикации
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 3744 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 36573 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 96308 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 86703 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 65841 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Денис Шмыгаль
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Польша
Беларусь
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 3744 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 7858 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 26450 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 90979 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 82139 просмотра
Актуальное
Нефть
СВИФТ
DJI Mavic
Сокол 9
SpaceX Starship

Более 6 лет скрывался от следствия: в Украину экстрадировали экс-чиновника ГАИ за схемы с премиальными авто

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Бывшего чиновника ГАИ экстрадировали из Германии в Украину. Его подозревают в незаконном переоформлении элитного авто и сокрытии от следствия более 6 лет.

Более 6 лет скрывался от следствия: в Украину экстрадировали экс-чиновника ГАИ за схемы с премиальными авто

Из Германии экстрадировали бывшего чиновника ГАИ, который незаконно оформлял премиальные автомобили, а затем более 6 лет скрывался от следствия, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.

... из Германии экстрадирован экс-чиновник Управления ГАИ ГУМВД Украины в Черкасской области. Он подозревается в злоупотреблении властью и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины) 

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

Как сообщили в ГБР, правоохранительные органы Германии передали украинским правоохранителям бывшего чиновника УГАИ ГУ МВД Украины в Черкасской области, подозреваемого в незаконной легализации авто премиум-класса. В Украину фигуранта доставили 9 сентября 2025 года через международный пункт пропуска "Краковец" на Львовщине.

По данным следствия, в 2015 году старший госинспектор использовал поддельные документы и измененный номер кузова для незаконного переоформления права собственности на автомобиль "Toyota Land Cruiser Prado" стоимостью более 1 млн грн.

В конце октября 2018 года ему сообщено о подозрении, а в ноябре объявлено в международный розыск. В прошлом году правоохранители установили его местонахождение в Германии. По результатам рассмотрения запроса Офиса Генерального прокурора компетентные органы Германии приняли решение об экстрадиции.

Подозреваемый возвращен в Украину и по ходатайству прокурора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Эта экстрадиция является свидетельством того, что бегство за границу не спасает от ответственности, а закон неотвратимо настигает каждого, кто совершил преступление 

- резюмировали в Офисе Генпрокурора.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Генеральный прокурор Украины
Германия
Украина