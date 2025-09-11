Более 6 лет скрывался от следствия: в Украину экстрадировали экс-чиновника ГАИ за схемы с премиальными авто
Киев • УНН
Бывшего чиновника ГАИ экстрадировали из Германии в Украину. Его подозревают в незаконном переоформлении элитного авто и сокрытии от следствия более 6 лет.
Из Германии экстрадировали бывшего чиновника ГАИ, который незаконно оформлял премиальные автомобили, а затем более 6 лет скрывался от следствия, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.
... из Германии экстрадирован экс-чиновник Управления ГАИ ГУМВД Украины в Черкасской области. Он подозревается в злоупотреблении властью и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины)
Детали
Как сообщили в ГБР, правоохранительные органы Германии передали украинским правоохранителям бывшего чиновника УГАИ ГУ МВД Украины в Черкасской области, подозреваемого в незаконной легализации авто премиум-класса. В Украину фигуранта доставили 9 сентября 2025 года через международный пункт пропуска "Краковец" на Львовщине.
По данным следствия, в 2015 году старший госинспектор использовал поддельные документы и измененный номер кузова для незаконного переоформления права собственности на автомобиль "Toyota Land Cruiser Prado" стоимостью более 1 млн грн.
В конце октября 2018 года ему сообщено о подозрении, а в ноябре объявлено в международный розыск. В прошлом году правоохранители установили его местонахождение в Германии. По результатам рассмотрения запроса Офиса Генерального прокурора компетентные органы Германии приняли решение об экстрадиции.
Подозреваемый возвращен в Украину и по ходатайству прокурора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Эта экстрадиция является свидетельством того, что бегство за границу не спасает от ответственности, а закон неотвратимо настигает каждого, кто совершил преступление