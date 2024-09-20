Понад 5 тисяч квадратних кілометрів української землі було розміновано від початку повномасштабної агресії рф - Міноборони

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58676 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 118183 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 157386 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 126902 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 118116 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117867 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 148421 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75849 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84347 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 184324 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.5 м/с
94 %
748 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 49591 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 38059 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 36098 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 35809 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 33269 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 157386 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 148421 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 184324 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 520647 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 599315 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8946 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35939 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35373 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37479 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60371 перегляди
Актуальне
Понад 5 тисяч квадратних кілометрів української землі було розміновано від початку повномасштабної агресії рф - Міноборони

Понад 5 тисяч квадратних кілометрів української землі було розміновано від початку повномасштабної агресії рф - Міноборони

Київ • УНН

 • 14289 перегляди

Державні оператори протимінної діяльності обстежили та розмінували 5308 км² української території від початку російської агресії. Площа забруднених територій зменшилася зі 156 тис. км² до 142 тис. км².

Від початку широкомасштабної збройної російської агресії державні оператори протимінної діяльності обстежили та розмінували 5308 км² української території. Перебіг робіт з розмінування обговорили на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності під головуванням першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що усього з початку року здійснено нетехнічне обстеження у 59 територіальних громадах, 235 км2 ідентифіковано як імовірно забруднені.

Наразі гуманітарне розмінування здійснюється на 282 ділянках загальною площею 17,5 км2, з них 88 ділянок загальною площею 7,23 км2 уже передано територіальним громадам.

Крім того, відповідно до Плану виконання заходів з очищення від вибухонебезпечних предметів земель сільськогосподарського призначення було обстежено та розміновано 2059 км2. Цю територію вдалося повернути до продуктивного використання.

За результатами первинного нетехнічного обстеження територій, що зазнали впливу від вибухонебезпечних предметів, їхня площа зменшилася зі 156 тис. км2 до 142 тис. км2

повідомив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Членами Національного органу з питань протимінної діяльності прийнято рішення щодо формування консолідованої позиції України для участі у 5-й оглядовій конференції Конвенції "Про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення".

Image

Крім того, керівник Секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності полковник Руслан Берегуля, який очолює Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, повідомив про початок роботи щодо відпрацювання планів з розмінування на 2025 рік.

Увагу приділили також розмінуванню українського моря. Планується, що наступного року Україна отримає ще три кораблі розмінування. Наразі ми маємо таких два.

Крім того, ефективність розмінування морської території зросла завдяки підтримці Німеччини, яка передала спеціальне обладнання для виявлення та класифікації вибухонебезпечних предметів.

Вже запрошено понад 50 країн: Швейцарія готується провести конференцію з розмінування України18.09.24, 13:46 • 17584 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
shveitsariiaШвейцарія
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88