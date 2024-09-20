Понад 5 тисяч квадратних кілометрів української землі було розміновано від початку повномасштабної агресії рф - Міноборони

Від початку широкомасштабної збройної російської агресії державні оператори протимінної діяльності обстежили та розмінували 5308 км² української території. Перебіг робіт з розмінування обговорили на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності під головуванням першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

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Зазначається, що усього з початку року здійснено нетехнічне обстеження у 59 територіальних громадах, 235 км2 ідентифіковано як імовірно забруднені.

Наразі гуманітарне розмінування здійснюється на 282 ділянках загальною площею 17,5 км2, з них 88 ділянок загальною площею 7,23 км2 уже передано територіальним громадам.

Крім того, відповідно до Плану виконання заходів з очищення від вибухонебезпечних предметів земель сільськогосподарського призначення було обстежено та розміновано 2059 км2. Цю територію вдалося повернути до продуктивного використання.

За результатами первинного нетехнічного обстеження територій, що зазнали впливу від вибухонебезпечних предметів, їхня площа зменшилася зі 156 тис. км2 до 142 тис. км2 повідомив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Членами Національного органу з питань протимінної діяльності прийнято рішення щодо формування консолідованої позиції України для участі у 5-й оглядовій конференції Конвенції "Про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення".

Крім того, керівник Секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності полковник Руслан Берегуля, який очолює Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, повідомив про початок роботи щодо відпрацювання планів з розмінування на 2025 рік.

Увагу приділили також розмінуванню українського моря. Планується, що наступного року Україна отримає ще три кораблі розмінування. Наразі ми маємо таких два.

Крім того, ефективність розмінування морської території зросла завдяки підтримці Німеччини, яка передала спеціальне обладнання для виявлення та класифікації вибухонебезпечних предметів.

Вже запрошено понад 50 країн: Швейцарія готується провести конференцію з розмінування України