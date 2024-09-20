Более 5 тысяч квадратных километров украинской земли было разминировано с начала полномасштабной агрессии рф - Минобороны

С начала широкомасштабной вооруженной российской агрессии государственные операторы противоминной деятельности обследовали и разминировали 5308 км² украинской территории. Ход работ по разминированию обсудили на заседании Национального органа по вопросам противоминной деятельности под председательством первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что всего с начала года осуществлено нетехническое обследование в 59 территориальных общинах, 235 км2 идентифицировано как вероятно загрязненные.

Сейчас гуманитарное разминирование осуществляется на 282 участках общей площадью 17,5 км2, из них 88 участков общей площадью 7,23 км2 уже передано территориальным общинам.

Кроме того, в соответствии с Планом выполнения мероприятий по очистке от взрывоопасных предметов земель сельскохозяйственного назначения было обследовано и разминировано 2059 км2. Эту территорию удалось вернуть к продуктивному использованию.

По результатам первичного нетехнического обследования территорий, подвергшихся воздействию взрывоопасных предметов, их площадь уменьшилась со 156 тыс. км2 до 142 тыс. км2 сообщил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Членами Национального органа по вопросам противоминной деятельности принято решение о формировании консолидированной позиции Украины для участия в 5-й обзорной конференции Конвенции "О запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении".

Кроме того, руководитель Секретариата Национального органа по вопросам противоминной деятельности полковник Руслан Берегуля, который возглавляет Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, сообщил о начале работы по отработке планов по разминированию на 2025 год.

Внимание уделили также разминированию украинского моря. Планируется, что в следующем году Украина получит еще три корабля разминирования. Сейчас мы имеем таких два.

Кроме того, эффективность разминирования морской территории возросла благодаря поддержке Германии, которая передала специальное оборудование для обнаружения и классификации взрывоопасных предметов.

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