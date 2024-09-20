Более 5 тысяч квадратных километров украинской земли было разминировано с начала полномасштабной агрессии рф - Минобороны

ukenru
Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
  •  43221 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
  •  103011 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
  •  90300 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
  •  131705 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
  •  213618 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
  •  151832 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
19 сентября 2024, 09:03  •  151474 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

Эксклюзив
Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
19 сентября 2024, 08:46  •  133985 просмотра

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Эксклюзив
Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
19 сентября 2024, 08:28  •  117949 просмотра

Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

Эксклюзив
Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО
19 сентября 2024, 07:19  •  112972 просмотра

Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики продвинулись на передовой возле Нью-Йорка и других населенных пунктов - DeepState

Захватчики продвинулись на передовой возле Нью-Йорка и других населенных пунктов - DeepState

  •  103790 просмотра
На Ровенщине в ДТП пострадали две женщины, начато расследование

На Ровенщине в ДТП пострадали две женщины, начато расследование

  •  23117 просмотра
В Ровно произошел взрыв

В Ровно произошел взрыв

  •  102529 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

  •  101427 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

  •  67147 просмотра
публикации
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

  •  1292 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

  •  67147 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

  •  103020 просмотра
Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

  •  213625 просмотра
Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

  •  181188 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

  •  101427 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  167416 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

19 сентября 2024, 02:56  •  159487 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

19 сентября 2024, 00:15  •  147263 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

18 сентября 2024, 23:15  •  131013 просмотра
Актуальное
Более 5 тысяч квадратных километров украинской земли было разминировано с начала полномасштабной агрессии рф - Минобороны

Более 5 тысяч квадратных километров украинской земли было разминировано с начала полномасштабной агрессии рф - Минобороны

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 09:11  •  6403 просмотра

Read in English

Государственные операторы противоминной деятельности обследовали и разминировали 5308 км² украинской территории с начала российской агрессии. Площадь загрязненных территорий уменьшилась со 156 тыс. км² до 142 тыс. км².

С начала широкомасштабной вооруженной российской агрессии государственные операторы противоминной деятельности обследовали и разминировали 5308 км² украинской территории. Ход работ по разминированию обсудили на заседании Национального органа по вопросам противоминной деятельности под председательством первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что всего с начала года осуществлено нетехническое обследование в 59 территориальных общинах, 235 км2 идентифицировано как вероятно загрязненные.

Сейчас гуманитарное разминирование осуществляется на 282 участках общей площадью 17,5 км2, из них 88 участков общей площадью 7,23 км2 уже передано территориальным общинам.

Кроме того, в соответствии с Планом выполнения мероприятий по очистке от взрывоопасных предметов земель сельскохозяйственного назначения было обследовано и разминировано 2059 км2. Эту территорию удалось вернуть к продуктивному использованию.

По результатам первичного нетехнического обследования территорий, подвергшихся воздействию взрывоопасных предметов, их площадь уменьшилась со 156 тыс. км2 до 142 тыс. км2

сообщил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Членами Национального органа по вопросам противоминной деятельности принято решение о формировании консолидированной позиции Украины для участия в 5-й обзорной конференции Конвенции "О запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении".

Image

Кроме того, руководитель Секретариата Национального органа по вопросам противоминной деятельности полковник Руслан Берегуля, который возглавляет Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, сообщил о начале работы по отработке планов по разминированию на 2025 год.

Внимание уделили также разминированию украинского моря. Планируется, что в следующем году Украина получит еще три корабля разминирования. Сейчас мы имеем таких два.

Кроме того, эффективность разминирования морской территории возросла благодаря поддержке Германии, которая передала специальное оборудование для обнаружения и классификации взрывоопасных предметов.

Вже запрошено понад 50 країн: Швейцарія готується провести конференцію з розмінування України18 сентября 2024, 10:46 • 16178 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
shveitsariyaШвейцария
germaniyaГермания
ukrainaУкраина