Понад 40 країн висловили намір повністю перейти на відновлювану енергетику
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Під час міжнародної кліматичної конференції Організації Об'єднаних Націй, яка проходила з 7 по 18 листопада в марокканському місті Марракеші, низка країн оголосила про свої плани повністю перейти на використання відновлюваної енергетики, повідомляє УНН з посиланнм на Deutsche Welle.
“Понад 40 країн, які входять до об’єднання „Форум уразливих до змін клімату“ і є переважно острівними, африканськими, азійськими та центральноамериканськими країнами, що розвиваються, зобов’язались „якомога швидше“ перейти на використання відновлюваної енергетики. Ці країни мають до 2020 року оновити свої плани дій боротьби зі змінами клімату, ухвалені на виконання Паризької кліматичної угоди, а також підготувати стратегії низьковуглецевого розвитку”, — йдеться в повідомленні.
Проте країни CVF наголосили, що потребуватимуть додаткової фінансової підтримки для здійснення більш рішучих кроків зі зменшення шкідливих викидів у атмосферу, захисту населення від екстремальної погоди та підвищення рівня світового океану.
Коментуючи взяті країнами CVF зобов’язання, колишній віце-президент США Альберт Гор зазначив, що це є “сміливим баченням, яке задає темпу світовим зусиллям щодо втілення Паризької угоди і дозволяє рухатись навіть швидше на шляху вирішення кліматичної кризи”.