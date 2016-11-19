Понад 40 країн висловили намір повністю перейти на відновлювану енергетику

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 12495 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 26353 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 60751 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 132318 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 196008 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 189055 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210294 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196581 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151929 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152874 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.2 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 181576 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 119009 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 28119 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 71397 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 49613 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 473523 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 312678 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 375412 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 487174 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 731840 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 119009 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 181576 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125191 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160224 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183462 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Понад 40 країн висловили намір повністю перейти на відновлювану енергетику

Понад 40 країн висловили намір повністю перейти на відновлювану енергетику

Київ • УНН

 • 13606 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Під час міжнародної кліматичної конференції Організації Об'єднаних Націй, яка проходила з 7 по 18 листопада в марокканському місті Марракеші, низка країн оголосила про свої плани повністю перейти на використання відновлюваної енергетики, повідомляє УНН з посиланнм на Deutsche Welle.

“Понад 40 країн, які входять до об’єднання „Форум уразливих до змін клімату“ і є переважно острівними, африканськими, азійськими та центральноамериканськими країнами, що розвиваються, зобов’язались „якомога швидше“ перейти на використання відновлюваної енергетики. Ці країни мають до 2020 року оновити свої плани дій боротьби зі змінами клімату, ухвалені на виконання Паризької кліматичної угоди, а також підготувати стратегії низьковуглецевого розвитку”, — йдеться в повідомленні.

Проте країни CVF наголосили, що потребуватимуть додаткової фінансової підтримки для здійснення більш рішучих кроків зі зменшення шкідливих викидів у атмосферу, захисту населення від екстремальної погоди та підвищення рівня світового океану.
Коментуючи взяті країнами CVF зобов’язання, колишній віце-президент США Альберт Гор зазначив, що це є “сміливим баченням, яке задає темпу світовим зусиллям щодо втілення Паризької угоди і дозволяє рухатись навіть швидше на шляху вирішення кліматичної кризи”.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,933.60
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,911.85