Более 40 стран выразили намерение полностью перейти на возобновляемую энергетику
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Во время международной климатической конференции ООН, проходившей с 7 по 18 ноября в марокканском городе Марракеше, ряд стран объявили о своих планах полностью перейти на использование возобновляемой энергетики, сообщает УНН со посиланнм на Deutsche Welle .
"Более 40 стран, входящих в объединение "Форум уязвимых к изменениям климата" и являющихся преимущественно островными, африканскими, азиатскими и центральноамериканскими развивающимися странами, обязались "как можно скорее" перейти на использование возобновляемой энергетики. Эти страны должны до 2020 года обновить свои планы действий по борьбе с изменениями климата, принятые во исполнение Парижской климатического соглашения, а также подготовить стратегии низкоуглеродного развития ", - говорится в сообщении.
Однако страны CVF отметили, что потребуют дополнительной финансовой поддержки для осуществления более решительных шагов по сокращению вредных выбросов в атмосферу, защиты населения от экстремальной погоды и повышение уровня мирового океана.
Комментируя принятые странами CVF обязательства, бывший вице-президент США Альберт Гор отметил, что этоэто является "смелым видением, которое задает темп мировым усилиям по воплощению Парижского соглашения и позволяет двигаться даже быстрее на пути решения климатического кризиса".