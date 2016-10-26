Понад 350 шкіл на Кіровоградщині побудували до 1980 року
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. З 458 шкіл 387 звели на Кіровоградщині до 1980 року. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Володимир Таборанський.
“Так, деякі приміщення збудовані раніше, але це не означає, що вони аварійні, ненадійні, проблемні”, — сказав В. Таборанський.
За словами чиновника, мова йде про головні корпуси навчальних закладів. Адже, як правило, в кожній школі є декілька корпусів. Приміщення знаходяться у різному технічному стані, але всі вони мають дозволи на експлуатацію.
З метою запобігання руйнації у закладах проводяться своєчасні ремонтні роботи. Якщо встановлюється ступінь аварійності, закладаються кошти і об’єкти виводяться з цього стану.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, окремі приміщення трьох шкіл визнали аварійними на Кіровоградщині.