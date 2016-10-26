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15 марта, 19:03 • 116398 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170352 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140296 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132568 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114082 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106227 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101993 просмотра

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Более 350 школ в Кировоградской области построили до 1980 года

Более 350 школ в Кировоградской области построили до 1980 года

Киев • УНН

 • 6614 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 октября. УНН. Из 458 школ 387 построили в Кировоградской области до 1980 года. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник управления образования и науки облгосадминистрации Владимир Таборанский.

"Некоторые помещения построены ранее, но это не значит, что они аварийные, ненадежные, проблемные", - сказал В.Таборанский.

По словам чиновника, речь идет о главных корпусах учебных заведений. Ведь, как правило, в каждой школе есть несколько корпусов. Помещения находятся в разном техническом состоянии, но все они имеют разрешения на эксплуатацию.

С целью предотвращения разрушений в учреждениях проводятся своевременные ремонтные работы. Если устанавливается степень аварийности, закладываются средства и объекты выводятся из этого состояния.

Напомним, как сообщал УНН, отдельные помещения трех школ признали аварийными в Кировоградской области.

Украинские Национальные Новости

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