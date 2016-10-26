Более 350 школ в Кировоградской области построили до 1980 года
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 октября. УНН. Из 458 школ 387 построили в Кировоградской области до 1980 года. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник управления образования и науки облгосадминистрации Владимир Таборанский.
"Некоторые помещения построены ранее, но это не значит, что они аварийные, ненадежные, проблемные", - сказал В.Таборанский.
По словам чиновника, речь идет о главных корпусах учебных заведений. Ведь, как правило, в каждой школе есть несколько корпусов. Помещения находятся в разном техническом состоянии, но все они имеют разрешения на эксплуатацию.
С целью предотвращения разрушений в учреждениях проводятся своевременные ремонтные работы. Если устанавливается степень аварийности, закладываются средства и объекты выводятся из этого состояния.
Напомним, как сообщал УНН, отдельные помещения трех школ признали аварийными в Кировоградской области.