Более 350 школ в Кировоградской области построили до 1980 года

"Некоторые помещения построены ранее, но это не значит, что они аварийные, ненадежные, проблемные", - сказал В.Таборанский.

По словам чиновника, речь идет о главных корпусах учебных заведений. Ведь, как правило, в каждой школе есть несколько корпусов. Помещения находятся в разном техническом состоянии, но все они имеют разрешения на эксплуатацию.

С целью предотвращения разрушений в учреждениях проводятся своевременные ремонтные работы. Если устанавливается степень аварийности, закладываются средства и объекты выводятся из этого состояния.

Напомним, как сообщал УНН, отдельные помещения трех школ признали аварийными в Кировоградской области.