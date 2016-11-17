Понад 300 мігрантів загинули у Середземному морі за останні два дні - МОМ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міжнародна організація з міграції заявила, що близько 340 потенційних мігрантів загинули або пропали безвісти протягом останніх двох днів при спробі через Середземне море потрапити в Європу, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Представник МОМ Флавіо Ді Джакомо заявив, що 103 людини загинули, коли гумовий човен затонув пізно вночі, таким чином, збільшилася кількість жертв трьох попередніх трагедій від 16 листопада.
Ф.Ді Джакомо сказав, що контрабандисти в Лівії змушують потенційних мігрантів переправлятися на човнах, незважаючи на погану погоду і дуже несприятливі умови.
Він додав, що близько 4500 потенційних мігрантів загинули або пропали безвісти при спробі дістатися до Європи в 2016 році, зокрема понад 4000, які намагаються потрапити до Італії з Лівії чи Єгипту.