Более 300 мигрантов погибли в Средиземном море за последние два дня - МОМ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Международная организация по миграции заявила, что около 340 потенциальных мигрантов погибли или пропали без вести в течение последних двух дней при попытке через Средиземное море попасть в Европу, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
Представитель МОМ Флавио Ди Джакомо заявил, что 103 человека погибли, когда резиновая лодка затонула поздно ночью, таким образом, увеличилось количество жертв трех предыдущих трагедий от 16 ноября.
Ф.Ди Джакомо сказал, что контрабандисты в Ливии заставляют потенциальных мигрантов переправляться на лодках, несмотря на плохую погоду и очень неблагоприятные условия.
Он добавил, что около 4500 потенциальных мигрантов погибли или пропали без вести при попытке добраться до Европы в 2016 году, в том числе более 4000, которые пытаются попасть в Италию из Ливии или Египта.