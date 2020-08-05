Понад 20 громадян Італії воювали на боці проросійських НЗФ на Донбасі — Аваков

"Вдячний Республіці Італія за послідовну позицію щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Вже 3 італійці отримали реальні терміни ув’язнення за участь на Донбасі в проросійських незаконних збройних формуваннях, і ще понад 20 громадян Італії, за нашою інформацією, брали участь у таких НЗФ. Сподіваюся, справедливий вирок отримають й інші учасники терористичних організацій, не залежно від країни перебування", - зазначив Аваков.



Міністр також наголосив на неприпустимості діяльності так званих представництв "ДНР/ЛНР" на території Італійської Республіки.



Нагадаємо, минулого року італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в’язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Так, 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.