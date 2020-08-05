Более 20 граждан Италии воевали на стороне пророссийских НВФ на Донбассе — Аваков

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 79610 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101385 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106908 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126835 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101089 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101922 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103920 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Более 20 граждан Италии воевали на стороне пророссийских НВФ на Донбассе — Аваков

Более 20 граждан Италии воевали на стороне пророссийских НВФ на Донбассе — Аваков

Киев  •  УНН

 • 10884 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Италии реальные сроки заключения получили трое итальянцев, воевавшие на Донбассе на стороне боевиков. Участие в пророссийских незаконных вооруженных формированиях принимали еще более 20 граждан Италии. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил по итогам встречи с министром внутренних дел Италии Лучаной Ламорджезе в Риме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Благодарен Республике Италия за последовательную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины. Уже 3 итальянца получили реальные сроки заключения за участие на Донбассе в пророссийских незаконных вооруженных формированиях, и еще более 20 граждан Италии, по нашей информации, участвовали в таких НЗФ. Надеюсь, справедливый приговор получат и другие участники террористических организаций, независимо от страны пребывания", - отметил Аваков.

Министр также отметил недопустимость деятельности так называемых представительств "ДНР/ЛНР" на территории Итальянской Республики.

В прошлом году итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли на Донбассе. Так, 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года около Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

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