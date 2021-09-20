Понад 10 тисяч осіб вакцинували за вихідні в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. За минулі вихідні 18-19 вересня в Одеській області вакцинували 10 тисяч 454 людини. 18 вересня вакцинувалися 6 тисяч 383 людини, 19 вересня - 4 тисячі 71 осіб, пише УНН.
За даними голови департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левона Нікогосяна, в Одесі за вихідні зробили 8 тисяч 687 щеплень.
За даними регіонального центру громадського здоров'я, на сьогодні в області введено близько 510 тисяч доз вакцини від COVID-19. 225 тисяч осіб вже щеплені двома дозами.
В Одесі зробили щеплення 300 000 жителів міста. З них - 143 тисячі щеплені двома дозами.