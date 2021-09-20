Более 10 тысяч человек вакцинировались за выходные в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. За минувшие выходные 18-19 сентября в Одесской области вакцинировали 10 тысяч 454 человека. 18 сентября вакцинировались 6 тысяч 383 человека, 19 сентября — 4 тысячи 71 человек, пишет УНН.
По данным главы департамента здравоохранения Одесского горсовета Левона Никогосяна, в Одессе за выходные сделали 8 тысяч 687 прививок.
По данным регионального центра общественного здоровья, на сегодняшний день в области введены около 510 тысяч доз вакцины от COVID-19. 225 тысяч человек уже привиты двумя дозами.
В Одессе сделали прививки 300 000 жителей города. Из них - 143 тысячи привиты двумя дозами.