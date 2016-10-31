Понад 1 млн грн передбачили на відшкодування пільгових перевезень залізницею на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У поточному році на Кіровоградщині виконавчі комітети Знам’янської і Світловодської міських рад та Олександрівської РДА передбачили 1 млн 200 тис. грн на відшкодування пільгових перевезень залізницею, ще вісім РДА проводять роботу в цьому напрямку. Про це під час сьогоднішньої апаратної наради повідомив заступник голови облдержадміністрації Андрій Коломійцев, передає кореспондент УНН.
Згідно з інформацією, протягом січня-вересня 2015 року залізницею перевезено понад 206 тис. пільговиків на загальну суму 3 млн 125 тис. грн, з яких компенсовано лише 503 тис. грн.
В державному бюджеті кошти на компенсацію не передбачені, органи місцевого самоврядування та органи місцевої влади відповідно до чинного законодавства мали забезпечити можливість користуватися залізничним транспортом.
Через недостатній обсяг компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій пасажирів регіональна філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" повідомила ОДА про можливу відміну зупинок приміських електропоїздів, які прямують через територію Кіровоградської області.