Более 1 млн грн предусмотрели на возмещение льготных перевозок по железной дороге в Кировоградской области

Согласно информации, в январе-сентябре 2015 г. по железной дороге перевезли более 206 тыс. льготников на общую сумму 3 млн 125 тыс. грн, из которых компенсировали лишь 503 тыс. грн.

В государственном бюджете средства на компенсацию не предусмотрены, органы местного самоуправления и органы местной власти в соответствии с действующим законодательством должны обеспечить возможность пользоваться железнодорожным транспортом.

Из-за недостаточного объема компенсационных выплат за перевозку льготных категорий пассажиров региональный филиал "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця" сообщила ОГА о возможной отмене остановок пригородных электропоездов, следующих через территорию Кировоградской области.