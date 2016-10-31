Более 1 млн грн предусмотрели на возмещение льготных перевозок по железной дороге в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 октября. УНН. В текущем году в Кировоградской области исполнительные комитеты Знаменского и Светловодского городских советов и Александровской РГА предусмотрели 1 млн 200 тыс. грн на возмещение льготных перевозок по железной дороге, еще восемь РГА проводят работу в этом направлении. Об этом во время сегодняшнего аппаратного совещания сообщил заместитель главы облгосадминистрации Андрей Коломийцев, передает корреспондент УНН.
Согласно информации, в январе-сентябре 2015 г. по железной дороге перевезли более 206 тыс. льготников на общую сумму 3 млн 125 тыс. грн, из которых компенсировали лишь 503 тыс. грн.
В государственном бюджете средства на компенсацию не предусмотрены, органы местного самоуправления и органы местной власти в соответствии с действующим законодательством должны обеспечить возможность пользоваться железнодорожным транспортом.
Из-за недостаточного объема компенсационных выплат за перевозку льготных категорий пассажиров региональный филиал "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця" сообщила ОГА о возможной отмене остановок пригородных электропоездов, следующих через территорию Кировоградской области.