Помпео заявив про неготовність відмовитися від поста держсекретаря заради місця в Сенаті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео повідомив лідеру республіканської більшості в Сенаті Мітчу Макконнеллу про те, що не має наміру балотуватися від штату Канзас в верхню палату американського Конгресу. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на джерела, обізнані про зміст закритої зустрічі, що відбулася в понеділок між двома політиками, передає УНН.
Таким чином, на думку джерел видання, республіканці позбавляються вагомої кандидатури на місце сенатора від Канзасу, яке вони бояться втратити за результатами виборів 2020 року. При цьому вони стверджують, що Помпео дійсно протягом декількох місяців розглядав цю можливість. Однак остаточно від подібних планів нинішній держсекретар відмовився минулого тижня в світлі загострення ситуації на Близькому Сході, викликаного вбивством в Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані.
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Раніше Помпео в інтерв’ю телекомпанії Fox News стверджував, що має намір залишатися держсекретарем США до тих пір, поки президент США Дональд Трамп хоче бачити його на цій посаді.
“Я маю намір залишатися на посаді і продовжувати виконувати обов’язки держсекретаря США при президенті Дональді Трампі, — підкреслив він. — Я неодноразово заявляв про це. Я маю намір і надалі заявляти про це, і до тих пір, поки президент Трамп бажає бачити мене на цій посаді, мені є що робити”.
Раніше в американських ЗМІ циркулювали чутки про те, що Помпео може залишити пост держсекретаря США заради участі у виборах в Сенат від штату Канзас. Сам Помпео це неодноразово заперечував, однак, як повідомила в кінці грудня 2019 року газета The Washington Post, в оточенні держсекретаря стверджували, що остаточне рішення з цього питання він не прийняв.