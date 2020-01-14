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Помпео: питання військ США в Іраку буде вирішуватись у співпраці з іракськими лідерами

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Сполучені Штати співпрацюватимуть з лідерами Іраку, щоб прийти до вирішення питання про розміщення у цій країні американських військ. Про це у понеділок заявив держсекретар США Майк Помпео, передає УНН.

Заява була зроблена після прохання офіційного Багдада минулого тижня про підготовку до виведення з країни американських військ.

“Над тим, як зрештою буде вирішено питання про наші сили в Іраку, ми будемо працювати з ... обраними лідерами в Іраку, з тим, щоб прийти до вирішення”, — сказав глава зовнішньополітичного відомства США, виступаючи в аналітичному центрі Гуверівський інститут при Стенфордському університеті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У парламенті Ірану заявили, що: збитий український літак не затьмарює заслуги КВІР перед країною

Нагадаємо, що іракський парламент нещодавно ухвалив резолюцію, яка закликає уряд видворити 5200 американських військовослужбовців, які перебувають в країні. Президент США Дональд Трамп заявив у зв’язку з цим, що США не покинуть Ірак, якщо не отримають компенсацію за побудовану там авіабазу, а у Пентагоні заявили, що американські війська не будуть йти з Іраку, а політика Вашингтона щодо цього питання незмінна.

Трамп, зокрема, підкреслив, що якщо США виведуть війська з Іраку, то зона впливу Тегерана на Близькому Сході значно розшириться.

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