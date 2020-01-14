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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112402 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129566 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105897 просмотра

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5 марта, 08:58 • 108324 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131917 просмотра

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Помпео: вопрос войск США в Ираке будет решаться в сотрудничестве с иракскими лидерами

Помпео: вопрос войск США в Ираке будет решаться в сотрудничестве с иракскими лидерами

Киев  •  УНН

 • 16183 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Соединенные Штаты будут сотрудничать с лидерами Ирака, чтобы прийти к решению вопроса о размещении в этой стране американских войск. Об этом в понедельник заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает УНН.

Заявление было сделано после просьбы официального Багдада на прошлой неделе о подготовке к выводу из страны американских войск.

“Над тем, как, впрочем будет решен вопрос о наших силах в Ираке, мы будем работать с ... избранными лидерами в Ираке, с тем, чтобы прийти к решению”, — сказал глава внешнеполитического ведомства США, выступая в аналитическом центре Гуверовского института при Стэнфордском университете.

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Напомним, что иракский парламент недавно принял резолюцию, призывающую правительство выдворить 5200 американских военнослужащих, находящихся в стране. Президент США Дональд Трамп заявил в связи с этим, что США не покинут Ирак, если не получат компенсацию за построенную там авиабазу, а в Пентагоне заявили, что американские войска не будут уходить из Ирака, а политика Вашингтона по этому вопросу неизменна.

Трамп, в частности, подчеркнул, что если США выведут войска из Ирака, то зона влияния Тегерана на Ближнем Востоке значительно расширится.

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