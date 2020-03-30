Померлому від COVID-19 чернівчанину було 84 роки - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Чернівчанину, який помер від коронавірусної інфекції COVID-19, було 84 роки. Чоловік перебував на неінвазивній вентиляції легень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"84-річний чернівчанин із підозрою на COVID-19 потрапив до медичного закладу ввечері 25 березня у важкому стані. Його одразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Чоловік перебував на неінвазивній вентиляції легень", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що 27 березня у хворого підтвердили коронавірус.
"Допомогу йому надавали відповідно до чинних вимог та протоколів. На жаль, 30 березня недужий помер", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, мер Чернівців Олексій Каспрук повідомив, що від COVID-19 помер літній чернівчанин.
Як повідомлялося, на Буковині 7 пацієнтів перебували на неінвазивній вентиляції легень.
Також нагадаємо, на ранок 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків COVID-19, з них 11 — летальні.