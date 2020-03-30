Умершему от COVID-19 черновчанину было 84 года - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Черновчанину, который умер от коронавирусной инфекции COVID-19, было 84 года. Мужчина находился на неинвазивной вентиляции легких. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"84-летний черновчанин с подозрением на COVID-19 попал в медицинское учреждение вечером 25 марта в тяжелом состоянии. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Мужчина находился на неинвазивной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 27 марта у больного подтвердили коронавирус.
"Помощь ему оказывали в соответствии с действующими требованиями и протоколами. К сожалению, 30 марта больной умер", - говорится в сообщении.
Напомним, мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что от COVID-19 умер пожилой черновчанин.
Как сообщалось, на Буковине 7 пациентов находились на неинвазивной вентиляции легких.
Также напомним, на утро 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19, из них 11 - летальные.