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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Умершему от COVID-19 черновчанину было 84 года - ОГА

Умершему от COVID-19 черновчанину было 84 года - ОГА

Киев  •  УНН

 • 10390 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Черновчанину, который умер от коронавирусной инфекции COVID-19, было 84 года. Мужчина находился на неинвазивной вентиляции легких. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"84-летний черновчанин с подозрением на COVID-19 попал в медицинское учреждение вечером 25 марта в тяжелом состоянии. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Мужчина находился на неинвазивной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 27 марта у больного подтвердили коронавирус.

"Помощь ему оказывали в соответствии с действующими требованиями и протоколами. К сожалению, 30 марта больной умер", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что от COVID-19 умер пожилой черновчанин.

Как сообщалось, на Буковине 7 пациентов находились на неинвазивной вентиляции легких.

Также напомним, на утро 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19, из них 11 - летальные.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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