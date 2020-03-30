Від COVID-19 помер літній чернівчанин - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Від коронавірусної інфекції COVID-19 помер чернівчанин похилого віку. Про це повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Внаслідок зараження коронавірусом в лікарні помер чернівчанин похилого віку. Приношу співчуття рідним та близьким. Звертаюсь до інших. Ще раз... І ще раз... Бережіть батьків, бережіться самі...", - повідомив Каспрук.
Він наголосив, що "те, що ви почуваєтесь здоровим, це означає, що нічого не означає". "Ви не знаєте, що ви принесете батькам з вулиці... Поховають без вашої присутності, бо напевно в цей час будете в обсервації, чи не дай боже в лікарні..." - додав мер Чернівців.
Нагадаємо, на Буковині 7 пацієнтів перебувають на неінвазивній вентиляції легень.
Також нагадаємо, на ранок 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків COVID-19, з них 11 - летальні.