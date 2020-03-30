На Буковині 7 пацієнтів перебувають на неінвазивній вентиляції легень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Чернівецькій області в медичних закладах на неінвазивній вентиляції легень знаходиться 6 інфікованих коронавірусом пацієнтів та один пацієнт - з підозрою на COVID-19, їх стан стабільно важкий. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"У медичних закладах Буковини перебуває 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень. Їхній стан стабільно важкий", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що одному хворому надають допомогу в Сокирянській ЦРЛ, одному – у Глибоцькій ЦРЛ, трьом – в обласній клінічній лікарні.
"У всіх цих недужих підтверджено інфікування COVID-19", - зазначається у повідомленні.
Також двоє пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень перебувають у Чернівецькій міській лікарні №1.
"У одного з них діагностовано коронавірус, у іншого – підозра на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, одному недужому, якого лікували у Глибоцькій ЦРЛ, стало краще, його зняли із кисневої дотації.
Нагадаємо, у голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака виявили коронавірус.