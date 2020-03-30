На Буковине 7 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Черновицкой области в медицинских учреждениях на неинвазивной вентиляции легких находится 6 инфицированных коронавирусом пациентов и один пациент - с подозрением на COVID-19, их состояние стабильно тяжелое. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.