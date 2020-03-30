На Буковине 7 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Черновицкой области в медицинских учреждениях на неинвазивной вентиляции легких находится 6 инфицированных коронавирусом пациентов и один пациент - с подозрением на COVID-19, их состояние стабильно тяжелое. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"В медицинских учреждениях Буковины находится 7 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. Их состояние стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.
Сообщается, что одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному - в Глибоцкой ЦРБ, трем - в областной клинической больнице.
"Во всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19", - отмечается в сообщении.
Также двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице №1.
"У одного из них диагностирован коронавирус, у другого - подозрение на COVID-19", - говорится в сообщении.
Кроме того, одному больному, которого лечили в Глибоцкой ЦРБ, стало лучше, его сняли с кислородной дотации.
Напомним, у главы Запорожского областного совета Григория Самардака обнаружили коронавирус.