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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66389 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78403 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 91693 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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На Буковине 7 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких

На Буковине 7 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В Черновицкой области в медицинских учреждениях на неинвазивной вентиляции легких находится 6 инфицированных коронавирусом пациентов и один пациент - с подозрением на COVID-19, их состояние стабильно тяжелое. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"В медицинских учреждениях Буковины находится 7 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. Их состояние стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

Сообщается, что одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному - в Глибоцкой ЦРБ, трем - в областной клинической больнице.

"Во всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19", - отмечается в сообщении.

Также двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице №1.

"У одного из них диагностирован коронавирус, у другого - подозрение на COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, одному больному, которого лечили в Глибоцкой ЦРБ, стало лучше, его сняли с кислородной дотации.

Напомним, у главы Запорожского областного совета Григория Самардака обнаружили коронавирус.

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