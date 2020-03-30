Голова Запорізької облради захворів на COVID-19

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака виявили коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву відділу комунікацій Запорізької обласної ради.

“Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак знаходиться на лікарняному. Лабораторно підтверджено, що він інфікований на COVID-19. Наразі, голова обласної ради знаходиться вдома під наглядом сімейного лікаря. Його родина знаходиться у самоізоляції”, — йдеться у повідомленні.

Так, у Запорізькій області на ранок 30 березня зафіксовано 11 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як раніше повідомляв УНН, у Запоріжжі підтверджено коронавірус у депутата обласної ради та підприємця Геннадія Фукса.

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