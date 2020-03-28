У Запоріжжі на коронавірус захворів депутат облради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Запоріжжі підтверджено коронавірус у депутата обласної ради та підприємця Геннадія Фукса. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Змушений повідомити Вам, що незважаючи на те, що я максимально намагався дотримуватися карантину, лікарі діагностували у мене захворювання на коронавірус COVID-19. Проходжу зараз курс лікування в лікарні", йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Запорізькій обласній інфекційній лікарні від коронавірусу одужала перша людина. Жінку вже виписано з лікарні.
Станом на ранок 28 березня у Запорізькій області виявлено 10 випадків інфікування коронавірусом. Загалом по Україні - 311.