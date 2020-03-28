В Запорожье коронавирусом заболел депутат облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Запорожье подтвержден коронавирус у депутата областного совета и предпринимателя Геннадия Фукса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевания коронавирусом COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожской областной инфекционной больнице от коронавируса выздоровел первый человек. Женщину уже выписали из больницы.
По состоянию на утро 28 марта во Запорожской области выявлено 10 случаев инфицирования коронавирусом. В целом по Украине - 311.