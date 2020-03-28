У Запоріжжі виписали з лікарні першу одужалу від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Запорізькій обласній інфекційній лікарні від коронавірусу одужала перша людина. Жінку вже виписано з лікарні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Запорізької ОДА Віталій Туринок, передає УНН.
“Перше одужання вiд COVID-19! Станом на 28 березня 11:00 виписано додому з обласноï iнфекцiйноï лiкарнi жiнку, яка захворiла 15 березня (повернулась iз Єгипту). Вiдбулась виписка при клінічному здоров’ï та двох негативних результатах ПЛР дослідження на коронавірус”, — зазначає він.
Нагадаємо, у Запорізькій області офіційно було раніше підтверджено 5 хворих на коронавірусну інфекцію.