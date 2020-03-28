В Запорожье выписали из больницы первую выздоровевшую от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Запорожской областной инфекционной больнице от коронавируса выздоровел первый человек. Женщину уже выписали из больницы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок, передает УНН.
"Первое выздоровление от COVID-19! По состоянию на 28 марта 11:00 выписано домой с областной инфекционной больницы женщину, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта). Состоялась выписка при клиническом здоровье и двух отрицательных результатах ПЦР исследования на коронавирус", - отмечает он.
Напомним, в Запорожской области официально было раньше подтверждено 5 больных на коронавирусную инфекцию.