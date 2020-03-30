Председатель Запорожского облсовета заболел COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60497 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70544 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 84111 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82464 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103132 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85456 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102599 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105841 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130907 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130314 просмотра

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Председатель Запорожского облсовета заболел COVID-19

Председатель Запорожского облсовета заболел COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12804 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. У председателя Запорожского областного совета Григория Самардака обнаружили коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление отдела коммуникаций Запорожского областного совета.

"Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован COVID-19. Сейчас председатель областного совета находится дома под наблюдением семейного врача. Его семья находится в самоизоляции", - говорится в сообщении.

Так, в Запорожской области на утро 30 марта зафиксировано 11 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как ранее сообщал УНН, в Запорожье подтверждено коронавирус у депутата областного совета и предпринимателя Геннадия Фукса.

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