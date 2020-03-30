Председатель Запорожского облсовета заболел COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. У председателя Запорожского областного совета Григория Самардака обнаружили коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление отдела коммуникаций Запорожского областного совета.
"Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован COVID-19. Сейчас председатель областного совета находится дома под наблюдением семейного врача. Его семья находится в самоизоляции", - говорится в сообщении.
Так, в Запорожской области на утро 30 марта зафиксировано 11 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как ранее сообщал УНН, в Запорожье подтверждено коронавирус у депутата областного совета и предпринимателя Геннадия Фукса.