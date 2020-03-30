От COVID-19 умер пожилой черновчанин - мэр

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93333 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102069 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104180 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103300 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111557 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100331 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104910 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106565 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131503 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От COVID-19 умер пожилой черновчанин - мэр

От COVID-19 умер пожилой черновчанин - мэр

Киев  •  УНН

 • 45157 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. От коронавирусной инфекции COVID-19 умер черновчанин пожилого возраста. Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В результате заражения коронавирусом в больнице скончался черновчанин пожилого возраста. Приношу соболезнования родным и близким. Обращаюсь к другим. Еще раз... И еще раз... Берегите родителей, берегитесь сами..." - сообщил Каспрук.

Он отметил, что "то, что вы чувствуете себя здоровым, значит, ничего не значит". "Вы не знаете, что вы принесете родителям с улицы... Похоронят без вашего присутствия, потому что наверняка в это время будете в обсервации, или не дай бог в больнице ..." - добавил мэр Черновцов.

Напомним, на Буковине 7 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких.

Также напомним, на утро 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19, из них 11 - летальные.

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