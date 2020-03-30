От COVID-19 умер пожилой черновчанин - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. От коронавирусной инфекции COVID-19 умер черновчанин пожилого возраста. Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В результате заражения коронавирусом в больнице скончался черновчанин пожилого возраста. Приношу соболезнования родным и близким. Обращаюсь к другим. Еще раз... И еще раз... Берегите родителей, берегитесь сами..." - сообщил Каспрук.
Он отметил, что "то, что вы чувствуете себя здоровым, значит, ничего не значит". "Вы не знаете, что вы принесете родителям с улицы... Похоронят без вашего присутствия, потому что наверняка в это время будете в обсервации, или не дай бог в больнице ..." - добавил мэр Черновцов.
Напомним, на Буковине 7 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких.
Также напомним, на утро 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19, из них 11 - летальные.