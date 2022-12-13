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Померла остання гавайська принцеса Кавананакоа. Їй було 96 років

Померла остання гавайська принцеса Кавананакоа. Їй було 96 років

Київ • УНН

 • 650785 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Померла Ебігейл Кінойкі Кекауліке Кавананакоа, так звана остання гавайська принцеса. Як повідомляє АР, їй було 96 років, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Ебігейл Кінойкі Кекауліке Кавананакоа, так звана остання гавайська принцеса, померла у неділю. У її родоводі - королівська родина, яка колись правила островами, та ірландський бізнесмен, який став одним із найбільших землевласників Гаваїв. Останній гавайській принцесі було 96.

Про її смерть було оголошено в понеділок вранці біля палацу Іолані, єдиної королівської резиденції в Америці, де жила гавайська монархія, але зараз служить переважно як музей. Коли йшов дощ, Паула Акана, виконавчий директор палацу, і Хайлама Фарден з Hale O Nā Aliʻi O Hawaiʻi, королівського товариства Гаваїв, обоє пройшли сходами палацу та під’їздом, щоб прочитати оголошення гавайською мовою.

Пізніше в прес-релізі сказано, що вона мирно померла у своєму будинку в Гонолулу поряд зі своєю дружиною Веронікою Гейл Кавананакоа.

«Ебігейл запам’ятається її любов’ю до Гаваїв та їхнього народу, – сказала її 69-річна дружина у заяві, – і я сумуватиму за нею всім серцем».

Кавананакоа не мала офіційного титулу, але була живим нагадуванням про монархію Гаваїв і символом гавайської національної ідентичності, яка збереглася після того, як королівство було повалено американськими бізнесменами в 1893 році.

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