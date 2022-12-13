Померла остання гавайська принцеса Кавананакоа. Їй було 96 років
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Померла Ебігейл Кінойкі Кекауліке Кавананакоа, так звана остання гавайська принцеса. Як повідомляє АР, їй було 96 років, передає УНН.
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Як пише видання, Ебігейл Кінойкі Кекауліке Кавананакоа, так звана остання гавайська принцеса, померла у неділю. У її родоводі - королівська родина, яка колись правила островами, та ірландський бізнесмен, який став одним із найбільших землевласників Гаваїв. Останній гавайській принцесі було 96.
Про її смерть було оголошено в понеділок вранці біля палацу Іолані, єдиної королівської резиденції в Америці, де жила гавайська монархія, але зараз служить переважно як музей. Коли йшов дощ, Паула Акана, виконавчий директор палацу, і Хайлама Фарден з Hale O Nā Aliʻi O Hawaiʻi, королівського товариства Гаваїв, обоє пройшли сходами палацу та під’їздом, щоб прочитати оголошення гавайською мовою.
Пізніше в прес-релізі сказано, що вона мирно померла у своєму будинку в Гонолулу поряд зі своєю дружиною Веронікою Гейл Кавананакоа.
«Ебігейл запам’ятається її любов’ю до Гаваїв та їхнього народу, – сказала її 69-річна дружина у заяві, – і я сумуватиму за нею всім серцем».
Кавананакоа не мала офіційного титулу, але була живим нагадуванням про монархію Гаваїв і символом гавайської національної ідентичності, яка збереглася після того, як королівство було повалено американськими бізнесменами в 1893 році.