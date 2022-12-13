Умерла последняя гавайская принцесса Кавананакоа. Ей было 96 лет

Детали

Как пишет издание, Эбигейл Кинойки Кекаулике Кавананакоа, так называемая последняя гавайская принцесса, умерла в воскресенье. В ее родословной - королевская семья, которая когда-то правила островами, и ирландский бизнесмен, ставший одним из крупнейших землевладельцев Гавайев. Последней гавайской принцессе было 96.

О ее смерти было объявлено в понедельник утром у дворца Иолане, единственной королевской резиденции в Америке, где жила гавайская монархия, но сейчас служит преимущественно как музей. Когда шел дождь, Паула Акана, исполнительный директор дворца, и Хайлама Фарден из Hale O Nā Aliʻi O Hawaiʻi, королевского общества Гавайев, оба прошли по лестнице дворца и подъездом, чтобы прочитать объявление на гавайском языке.

Позже в пресс-релизе сказано, что она мирно умерла в своем доме в Гонолулу рядом со своей супругой Вероникой Гейл Кавананакоа.

"Эбигейл будут помнить за ее любовь к Гавайям и их жителям, — говорится в заявлении ее 69-летней жены, — и я буду скучать по ней всем сердцем".

Кавананакоа не имела официального титула, но была живым напоминанием о монархии Гавайев и символом гавайской национальной идентичности, сохранившейся после того, как королевство было свергнуто американскими бизнесменами в 1893 году.