Умерла последняя гавайская принцесса Кавананакоа. Ей было 96 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Умерла Эбигейл Кинойки Кекаулике Кавананакоа, так называемая последняя гавайская принцесса. Как сообщает АР, ей было 96 лет, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Эбигейл Кинойки Кекаулике Кавананакоа, так называемая последняя гавайская принцесса, умерла в воскресенье. В ее родословной - королевская семья, которая когда-то правила островами, и ирландский бизнесмен, ставший одним из крупнейших землевладельцев Гавайев. Последней гавайской принцессе было 96.
О ее смерти было объявлено в понедельник утром у дворца Иолане, единственной королевской резиденции в Америке, где жила гавайская монархия, но сейчас служит преимущественно как музей. Когда шел дождь, Паула Акана, исполнительный директор дворца, и Хайлама Фарден из Hale O Nā Aliʻi O Hawaiʻi, королевского общества Гавайев, оба прошли по лестнице дворца и подъездом, чтобы прочитать объявление на гавайском языке.
Позже в пресс-релизе сказано, что она мирно умерла в своем доме в Гонолулу рядом со своей супругой Вероникой Гейл Кавананакоа.
"Эбигейл будут помнить за ее любовь к Гавайям и их жителям, — говорится в заявлении ее 69-летней жены, — и я буду скучать по ней всем сердцем".
Кавананакоа не имела официального титула, но была живым напоминанием о монархии Гавайев и символом гавайской национальной идентичности, сохранившейся после того, как королевство было свергнуто американскими бизнесменами в 1893 году.