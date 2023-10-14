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Померла лауреатка Нобелівської премії з літератури 2020 року Луїза Глік

Померла лауреатка Нобелівської премії з літератури 2020 року Луїза Глік

Київ • УНН

 • 437979 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У п’ятницю, 13 жовтня, у віці 80 років Нобелівська лауреатка з літератури Луїза Глік (Louise Glück) померла. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

Деталі 

Смерть письменниці підтвердив редактор поетки з видавництва Farrar, Straus & Giroux,  Джонатан Галассі.

Упродовж півстолітньої кар’єри Глюк писала про дитинство, сім’ю, самотність і смерть, черпаючи натхнення з Шекспіра, Вільяма Блейка, стародавньої міфології та свого власного життя вчителя, матері, сестри та подружжя. Вона отримала практично всі найвищі американські літературні нагороди, у тому числі Пулітцерівську премію за збірку «Дикий ірис» у 1993 році, а у 2020 році отримала Нобелівську премію «за її безпомилковий поетичний голос, який із суворою красою робить індивідуальне існування універсальним».

Додатково

Письменниця народилася у 1943 році в Нью-Йорку. Мешкала у Кембриджі, штат Массачусетс. Крім письменництва також викладала англійську мову в Єльському університеті.

Глік дебютувала у 1968 році із поетичною збіркою «Первісток» (Firstborn). І незабаром її визнали одною з найвидатніших поетів сучасної американської літератури.

Світове визнання вона отримала за книжки «Тріумф Ахілла» (1985) та «Арарат» (1990).

Нагадаємо

Нобелівську премію з літератури 2023 року отримав норвезький письменник Йон Фоссе.



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