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Нобелівську премію з літератури отримав норвезький письменник Йон Фоссе

Нобелівську премію з літератури отримав норвезький письменник Йон Фоссе

Київ • УНН

 • 591958 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Нобелівську премію з літератури 2023 року отримав норвезький письменник Йон Фоссе, повідомили організатори у четвер, пише УНН.

Цитата

"Нобелівська премія з літератури 2023 року присуджується норвезькому письменнику Йону Фоссе «за його новаторські п'єси та прозу, які висловлюють невимовне»", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, лауреат премії з літератури цього року Йон Фоссе пише романи, значною мірою урізані до стилю, який став відомий як «мінімалізм Фоссе».

Це, як зазначається, можна побачити в його другому романі «Stengd gitar» (1985), коли Фоссе представляє нам несамовиту варіацію однією зі своїх головних тем - критичного моменту нерішучості. 

"Йон Фоссе, лауреат Нобелівської премії з літератури 2023 року, має багато спільного зі своїм великим попередником у норвезькій нюнорській літературі Тар'єєм Весосом. Фоссе поєднує у собі сильні місцеві зв'язки, як лінгвістичні, і географічні, з модерністськими художніми прийомами", - зазначають організатори премії.

Нагадаємо

У 2022 році Нобелівську премію з літератури отримала француженка Анні Ерно.

BREAKING NEWS
The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023

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