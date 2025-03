Нобелівську премію з літератури отримав норвезький письменник Йон Фоссе

Цитата

"Нобелівська премія з літератури 2023 року присуджується норвезькому письменнику Йону Фоссе «за його новаторські п'єси та прозу, які висловлюють невимовне»", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, лауреат премії з літератури цього року Йон Фоссе пише романи, значною мірою урізані до стилю, який став відомий як «мінімалізм Фоссе».

Це, як зазначається, можна побачити в його другому романі «Stengd gitar» (1985), коли Фоссе представляє нам несамовиту варіацію однією зі своїх головних тем - критичного моменту нерішучості.

"Йон Фоссе, лауреат Нобелівської премії з літератури 2023 року, має багато спільного зі своїм великим попередником у норвезькій нюнорській літературі Тар'єєм Весосом. Фоссе поєднує у собі сильні місцеві зв'язки, як лінгвістичні, і географічні, з модерністськими художніми прийомами", - зазначають організатори премії.

Нагадаємо

У 2022 році Нобелівську премію з літератури отримала француженка Анні Ерно.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023