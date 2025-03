Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель Юн Фоссе

Цитата

"Нобелевская премия по литературе 2023 года присуждается норвежскому писателю Юну Фоссе "за его новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, лауреат премии по литературе в этом году Йон Фоссе пишет романы, в значительной степени урезанные в стиль, который стал известен как «минимализм Фоссе».

Это, как отмечается, можно увидеть в его втором романе «Stengd gitar» (1985), когда Фоссе представляет нам исступленную вариацию одной из своих главных тем – критического момента нерешительности.

"Юн Фоссе, лауреат Нобелевской премии по литературе 2023 года, имеет много общего со своим великим предшественником в норвежской нюнорской литературе Тарьеем Весосом. Фоссе сочетает в себе сильные местные связи, как лингвистические, так и географические". - отмечают организаторы премии.

Напомним

В 2022 году Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023