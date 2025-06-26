Что происходит с авиационной техникой после того, как она "отработала свое" – комментарии экспертов

В условиях полномасштабной войны Украина активно использует авиационную технику для боевых и логистических задач. Впрочем, ресурсы даже самых надежных машин не безграничны – со временем воздушные суда достигают предельного лимита часов, вылетов или срока службы. После этого предусмотрены работы по техническому обследованию и капитальному ремонту, которые позволяют восстановить ресурс техники для дальнейшего использования, пишет УНН.

Детали

После достижения предельного ресурса (то есть после установленного межремонтного периода) продукция вооружения и военной техники считается завершившей установленный жизненный цикл или требующей ремонта и ответственность за ее исправность переходит в плоскость ремонтного или модернизационного обслуживания – объясняет авиаэксперт компании «МС АВИА-ГРЕЙД» Кирилл Павлов.

На этом этапе техника проходит техническое обследование. Специалисты оценивают общее состояние, степень износа основных узлов, проверяют соответствие техническим нормативам и определяют, какие компоненты еще пригодны к дальнейшей эксплуатации, а какие нужно заменить. После этого принимается решение об объеме капитального ремонта, необходимого для восстановления работоспособности машины.

В то же время в процессе эксплуатации техники предусмотрена и процедура рекламации, которая позволяет официально фиксировать дефекты или проблемные аспекты, выявленные в течение гарантийного срока, и обязывает исполнителя устранить недостатки или объяснить их происхождение. Инициировать рекламацию могут не только эксплуатанты (преимущественно воинские части ВСУ), но и представители Минобороны, "Укроборонпрома", органы технического надзора и, в отдельных случаях, испытательные центры.

Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации

"Обычно эксплуатирующие организации в рекламации, которая преимущественно предъявляется в письменной форме, требуют от поставщика устранения определенных недостатков, замены товара или иного решения возникших проблем. Процедура рекламации регулируется, в первую очередь, условиями Договора и Государственными стандартами Украины (…) Рекламационная работа с изделиями вооружения и военной техники распространяется на время действия гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договоров. Обычно это четыре года, из которых два года – непосредственной эксплуатации", – отмечает адвокат, партнер юридической компании "Майстро и Беженар" Дмитрий Майстро.

По словам Майстро, вполне логично, чтобы дальнейшее обслуживание осуществляла именно та компания, которая в течение нескольких лет отвечала за гарантийное сопровождение техники и хорошо осведомлена обо всех ее особенностях и выявленных проблемах. Ведь цикл обслуживания авиационной техники предусматривает последовательность: сначала – гарантийное обслуживание в соответствии с условиями договора, далее – эксплуатация до исчерпания межремонтного или назначенного ресурса, а после этого – очередной ремонт, который также лучше доверять проверенному исполнителю.

Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром

Отметим, что даже после завершения гарантийного срока в документах Минобороны часто предусмотрено, что ремонтная компания должна участвовать в составлении технического заключения. Это важно для сохранения технической истории, непрерывности ответственности и снижения рисков, связанных с эксплуатацией техники.

Если компанию, выполнявшую предыдущий ремонт или модернизацию техники, исключают из процесса технического обследования, возникает ряд серьезных рисков. Во-первых, теряется следовая информация – именно исполнитель имеет данные о технологии ремонта, замененных узлах, серийных номерах агрегатов и выявленных ранее моментах. Во-вторых, может быть потерян контекст при оценке повреждений от эксплуатации. Также нельзя исключать правовых коллизий: компания может считать заключение предвзятым, поскольку ее не привлекли к диагностике. И в конце концов – это ослабляет контроль качества, ведь без участия ремонтника невозможно объективно оценить состояние ранее отремонтированных узлов – отмечает эксперт Кирилл Павлов.

Стоит учитывать, что сегодня система ремонта, технического обслуживания и рекламаций в военной авиации работает в условиях войны, сжатых сроков и ограниченных ресурсов. Часто решения приходится принимать в максимально сжатые сроки, при этом значительная часть ответственности возлагается на исполнителей работ. В таких условиях техническое обследование и восстановление авиационной техники должно быть не просто набором процедур, а скоординированной системой взаимодействия между эксплуатантами, ремонтниками, надзорными органами и заказчиками. Речь идет не только об эффективности, но прежде всего о безопасности и сохранении обороноспособности страны.

Напомним

УНН ранее сообщал о ситуации с двумя вертолетами, которые использовались в боевых подразделениях армейской авиации. После модернизации по государственным стандартам, проведенной компанией "МС АВИА-ГРЕЙД", два Ми-8МТ были вооружены и выполняли боевые задачи. С началом капитального ремонта вертолеты передали другой компании. Вместо хранения новое гарантийное оборудование демонтировали и частично разобрали, а детали идентифицировали по советской документации, несмотря на то, что изделия изготовлены в 2022 году.

Представитель Минобороны на условиях анонимности отметил, что ситуация, вероятно, сопровождалась нарушениями, и необходимо выяснить, кто не допустил исполнителя к рекламациям и ответственен за потерю гарантийных обязательств. Оборудование сейчас арестовано СБУ, а вертолеты могут вернуться в войска без вооружения.