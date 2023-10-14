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Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года Луиза Глик

Киев • УНН

 • 437979 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. В пятницу, 13 октября, в возрасте 80 лет Нобелевская лауреатка по литературе Луиза Глик (Louise Glück) умерла. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали 

Смерть писательницы подтвердил редактор поэтессы из издательства Farrar, Straus & Giroux,  Джонатан Галасси.

На протяжении полувековой карьеры’Глюк писала о детстве, семье’ю, одиночестве и смерти, черпая вдохновение из Шекспира, Уильяма Блейка, древней мифологии и своей собственной жизни учителя, матери, сестры и супруги. Она получила практически все высшие американские литературные награды, в том числе Пулитцеровскую премию за сборник «Дикий ирис» в 1993 году, а в 2020 году получила Нобелевскую премию «за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Дополнительно

Писательница родилась в 1943 году в Нью-Йорке. Жила в Кембридже, штат Массачусетс. Кроме писательства также преподавала английский язык в Йельском университете.

Глик дебютировала в 1968 году с поэтическим сборником «Первенец» (Firstborn). И вскоре ее признали одной из величайших поэтов современной американской литературы.

Мировое признание она получила за книги «Триумф Ахилла» (1985) и «Арарат» (1990).

Напомним

Нобелевскую премию по литературе 2023 года получил норвежский писатель Йон Фоссе.



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