Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года Луиза Глик
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В пятницу, 13 октября, в возрасте 80 лет Нобелевская лауреатка по литературе Луиза Глик (Louise Glück) умерла. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.
Детали
Смерть писательницы подтвердил редактор поэтессы из издательства Farrar, Straus & Giroux, Джонатан Галасси.
На протяжении полувековой карьеры’Глюк писала о детстве, семье’ю, одиночестве и смерти, черпая вдохновение из Шекспира, Уильяма Блейка, древней мифологии и своей собственной жизни учителя, матери, сестры и супруги. Она получила практически все высшие американские литературные награды, в том числе Пулитцеровскую премию за сборник «Дикий ирис» в 1993 году, а в 2020 году получила Нобелевскую премию «за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».
Дополнительно
Писательница родилась в 1943 году в Нью-Йорке. Жила в Кембридже, штат Массачусетс. Кроме писательства также преподавала английский язык в Йельском университете.
Глик дебютировала в 1968 году с поэтическим сборником «Первенец» (Firstborn). И вскоре ее признали одной из величайших поэтов современной американской литературы.
Мировое признание она получила за книги «Триумф Ахилла» (1985) и «Арарат» (1990).
Напомним
Нобелевскую премию по литературе 2023 года получил норвежский писатель Йон Фоссе.