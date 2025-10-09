Помер співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман
Продюсер Олександр Роднянський повідомив про смерть свого двоюрідного брата, співзасновника і колишнього співвласника телеканалу "1+1" Бориса Фуксмана. Фуксман був успішним німецьким підприємцем, який прожив у Європі понад півстоліття.
На 79-му році життя помер співзасновник і колишній співвласник телеканалу "1+1" Борис Фуксман. Про це повідомив продюсер Олександр Роднянський на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
Щойно пішов мій брат. Насправді ми двоюрідні, але ми завжди були рідними. З першого дня мого життя, до останнього дня його життя. Його звали Борис Фуксман
За словами продюсера, Фуксман був успішним німецьким підприємцем, який прожив у Європі понад півстоліття. Він почав усе з "нуля" і досяг великого успіху. Своєю енергією, ідеями, характером. Він ніколи не здавався.
Брат завжди підтримував мене і мої шалені проекти, головним із яких було створення українського телеканалу "1+1". У мене не було людини ближче. Окрім дружини та дітей
Додамо
Борис Фуксман — німецький медіамагнат, інвестор та кінопродюсер. Активний член багатьох єврейських громад у світі, зокрема був почесним президентом Єврейської Конфедерації України.
Разом зі своїм двоюрідним братом Олександром Роднянським був співзасновником та співвласником мережі кінотеатрів "Сінема-Сіті" та Київського готелю "Hilton Kyiv". Разом з Роднянским, був співзасновником та колишнім власником телеканалу 1+1.