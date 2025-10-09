Умер сооснователь телеканала "1+1" Борис Фуксман

$41.400.09
48.140.04
ukenru
19:48 • 1624 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 18194 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 25688 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 44709 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 45262 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 26156 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 21968 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 38616 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17388 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 16090 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
Офис Генпрокурора дал разъяснения относительно обысков, проведенных НАБУ у двух прокуроров9 октября, 10:45 • 8910 просмотра
В Украине с 1 ноября запустят новую систему разрешений на международные перевозки грузов - МинразвитияPhoto9 октября, 11:44 • 6474 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 31592 просмотра
Украина и Германия заключили соглашение о цифровизации обороны до 2028 года: что предусматривает14:43 • 5984 просмотра
Правоохранители нашли тело мужчины, семья которого была обнаружена мертвой в водоеме на Полтавщине15:43 • 10795 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 31653 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 44703 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 45259 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 38614 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 70848 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Прокудин Александр Сергеевич
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Египет
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 31653 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 17911 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 32581 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 49381 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 63137 просмотра
Актуальное
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Умер сооснователь телеканала "1+1" Борис Фуксман

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Продюсер Александр Роднянский сообщил о смерти своего двоюродного брата, сооснователя и бывшего совладельца телеканала "1+1" Бориса Фуксмана. Фуксман был успешным немецким предпринимателем, прожившим в Европе более полувека.

Умер сооснователь телеканала "1+1" Борис Фуксман

На 79-м году жизни скончался соучредитель и бывший совладелец телеканала "1+1" Борис Фуксман. Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский на своей странице в Instagram, передает УНН.

Только что ушел мой брат. На самом деле мы двоюродные, но мы всегда были родными. С первого дня моей жизни, до последнего дня его жизни. Его звали Борис Фуксман 

- написал Роднянский.

По словам продюсера, Фуксман был успешным немецким предпринимателем, прожившим в Европе более полувека. Он начал все с "нуля" и достиг большого успеха. Своей энергией, идеями, характером. Он никогда не сдавался.

Брат всегда поддерживал меня и мои безумные проекты, главным из которых было создание украинского телеканала "1+1". У меня не было человека ближе. Кроме жены и детей

 - резюмировал Роднянский.

Вдохновила Ивасюка на написание "Червоной руты": ушла из жизни Мария Марчук26.12.24, 18:41 • 25651 просмотр

Добавим

Борис Фуксман — немецкий медиамагнат, инвестор и кинопродюсер. Активный член многих еврейских общин в мире, в частности был почетным президентом Еврейской Конфедерации Украины.

Вместе со своим двоюродным братом Александром Роднянским был соучредителем и совладельцем сети кинотеатров "Синема-Сити" и Киевского отеля "Hilton Kyiv". Вместе с Роднянским, был соучредителем и бывшим владельцем телеканала 1+1.

Антонина Туманова

Общество