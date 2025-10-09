Умер сооснователь телеканала "1+1" Борис Фуксман
Киев • УНН
Продюсер Александр Роднянский сообщил о смерти своего двоюродного брата, сооснователя и бывшего совладельца телеканала "1+1" Бориса Фуксмана. Фуксман был успешным немецким предпринимателем, прожившим в Европе более полувека.
На 79-м году жизни скончался соучредитель и бывший совладелец телеканала "1+1" Борис Фуксман. Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский на своей странице в Instagram, передает УНН.
Только что ушел мой брат. На самом деле мы двоюродные, но мы всегда были родными. С первого дня моей жизни, до последнего дня его жизни. Его звали Борис Фуксман
По словам продюсера, Фуксман был успешным немецким предпринимателем, прожившим в Европе более полувека. Он начал все с "нуля" и достиг большого успеха. Своей энергией, идеями, характером. Он никогда не сдавался.
Брат всегда поддерживал меня и мои безумные проекты, главным из которых было создание украинского телеканала "1+1". У меня не было человека ближе. Кроме жены и детей
Добавим
Борис Фуксман — немецкий медиамагнат, инвестор и кинопродюсер. Активный член многих еврейских общин в мире, в частности был почетным президентом Еврейской Конфедерации Украины.
Вместе со своим двоюродным братом Александром Роднянским был соучредителем и совладельцем сети кинотеатров "Синема-Сити" и Киевского отеля "Hilton Kyiv". Вместе с Роднянским, был соучредителем и бывшим владельцем телеканала 1+1.