Помер співзасновник гурту DZIDZIO Лесик Турко - журналістка
Київ • УНН
Журналістка Марія Панчишин повідомила про смерть Лесика Турка, українського музиканта та співзасновника гурту DZIDZIO. Торік у грудні він потрапив до реанімації через зупинку серця під час концерту.
Про відхід у вічність Лесика Турка, українського музиканта і одного із засновників гурту DZIDZIO, повідомила у суботу журналістка Марія Панчишин у Facebook, пише УНН.
Деталі
"Наш Лесик Турко помер. Поки не маю сил нічого більше написати", - написала Марія Панчишин.
Деталі обставин вона не озвучила.
Торік у грудні повідомлялося, що Олег Турко (Лесик) потрапив до реанімації через зупинку серця під час концерту Наталії Бучинської. Музикант перебував у важкому стані в кардіологічному відділенні однієї зі львівських лікарень.
Довідково
Олег Турко, більш відомий як Лесик, був українським музикантом і співзасновником популярного гурту DZIDZIO. Саме з ним пов’язують початок творчого шляху колективу та формування його стилю.