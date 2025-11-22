Помер співзасновник гурту DZIDZIO Лесик Турко - журналістка

$42.150.00
21 листопада, 21:58 • 14490 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 28866 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 28248 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 30594 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 27777 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 32859 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 18756 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 18282 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 17287 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 40859 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
СБУ затримала агента гру рф, який допомагав окупантам штурмувати Куп'янськPhoto21 листопада, 22:23 • 11837 перегляди
Платили, щоби вбивати: Італія розслідує справу "снайперів-туристів", які полювали на людей у Сараєво22 листопада, 01:45 • 7558 перегляди
"Без України про Україну нічого не повинно бути" - фон Дер Ляйєн про розмову із Зеленським03:32 • 4008 перегляди
Африка тріщить по швах: величезні розколини поглинають цілі міста, під загрозою мільйони людейPhoto04:03 • 11466 перегляди
Словаччина підтримує мирний план США: росію хочуть повернути в число "великих держав"04:20 • 4726 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 27218 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 25378 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 40859 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 39116 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Музикант
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Франція
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходу08:13 • 14 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto07:49 • 440 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 27218 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 35432 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 49633 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)

Помер співзасновник гурту DZIDZIO Лесик Турко - журналістка

Київ • УНН

 • 1080 перегляди

Журналістка Марія Панчишин повідомила про смерть Лесика Турка, українського музиканта та співзасновника гурту DZIDZIO. Торік у грудні він потрапив до реанімації через зупинку серця під час концерту.

Помер співзасновник гурту DZIDZIO Лесик Турко - журналістка

Про відхід у вічність Лесика Турка, українського музиканта і одного із засновників гурту DZIDZIO, повідомила у суботу журналістка Марія Панчишин у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Наш Лесик Турко помер. Поки не маю сил нічого більше написати", - написала Марія Панчишин.

Деталі обставин вона не озвучила.

Торік у грудні повідомлялося, що Олег Турко (Лесик) потрапив до реанімації через зупинку серця під час концерту Наталії Бучинської. Музикант перебував у важкому стані в кардіологічному відділенні однієї зі львівських лікарень.

Довідково

Олег Турко, більш відомий як Лесик, був українським музикантом і співзасновником популярного гурту DZIDZIO. Саме з ним пов’язують початок творчого шляху колективу та формування його стилю.

Алла Кіосак

СуспільствоКультура
Музикант