Умер сооснователь группы DZIDZIO Лесик Турко - журналистка
Киев • УНН
Журналистка Мария Панчишин сообщила о смерти Лесика Турко, украинского музыканта и сооснователя группы DZIDZIO. В декабре прошлого года он попал в реанимацию из-за остановки сердца во время концерта.
Об уходе в вечность Лесика Турка, украинского музыканта и одного из основателей группы DZIDZIO, сообщила в субботу журналистка Мария Панчишин в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Наш Лесик Турко умер. Пока нет сил ничего больше написать", - написала Мария Панчишин.
Детали обстоятельств она не озвучила.
В прошлом году в декабре сообщалось, что Олег Турко (Лесик) попал в реанимацию из-за остановки сердца во время концерта Натальи Бучинской. Музыкант находился в тяжелом состоянии в кардиологическом отделении одной из львовских больниц.
Справка
Олег Турко, более известный как Лесик, был украинским музыкантом и сооснователем популярной группы DZIDZIO. Именно с ним связывают начало творческого пути коллектива и формирование его стиля.