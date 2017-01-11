Помер начальник управління Державного земельного агентства Рівного
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 січня. УНН. Вчора від тяжкої хвороби помер начальник управління Держземагентства Рівного Роман Гресько. Про це кореспонденту УНН повідомили в інформаційно-аналітичному відділі Рівненського міськвиконкому.
Чиновнику було 54 роки, посаду начальника відомства він займав протягом 12 років. До того ще 11 років він працював керівником Острозького районного управління земельних ресурсів.
Прощання з багаторічним керівником управління земельних відносин відбудеться сьогодні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, П.Порошенко висловив співчуття з приводу смерті екс-президента Німеччини Р.Герцога.