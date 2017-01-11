Умер начальник управления Государственного земельного агентства Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 января. УНН. Вчера от тяжелой болезни скончался начальник управления Госземагентства Ровно Роман Гресько. Об этом корреспонденту УНН сообщили в информационно-аналитическом отделе Ровенского горисполкома.
Чиновнику было 54 года, должность начальника ведомства он занимал в течение 12 лет. К тому же 11 лет он работал руководителем Острожского районного управления земельных ресурсов.
Прощание с многолетним руководителем управления земельных отношений состоится сегодня.
Напомним, как сообщал УНН, П.Порошенко выразил сожаление по поводу смерти экс-президента Германии Р.Герцога.