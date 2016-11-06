Помер діючий суддя Конституційного Суду України О.Сергейчук
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Пішов з життя суддя Конституційного Суду України Олег Сергейчук. Про це УНН повідомили у прес-службі КСУ.
"5 листопада 2016 року пішов з життя суддя Конституційного Суду України, заслужений юрист України – Олег Анатолійович Сергейчук", - йдеться в повідомленні.
Олег Сергейчук народився 8 грудня 1966 року в м. Севастополь. У вересні 2010 року X з’їздом суддів України призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 21 вересня 2010 року. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Учасник робочої групи Вищого адміністративного суду України щодо внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України.