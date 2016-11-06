Умер действующий судья Конституционного Суда Украины О.Сергейчук

"5 ноября 2016 года ушел из жизни судья Конституционного Суда Украины, заслуженный юрист Украины - Олег Анатольевич Сергейчук", - говорится в сообщении.

Олег Сергейчук родился 8 декабря 1966 года в г. Севастополь. В сентябре 2010 года X съездом судей Украины назначен судьей Конституционного Суда Украины. Присягу принял 21 сентября 2010 года. Награжден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины. Участник рабочей группы Высшего административного суда Украины о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины.