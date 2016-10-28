Поляки найбільше довіряють президентові А.Дуді

За інформацією ЗМІ, друге місце зайняла прем’єрка Беата Шидло, якій довіряють 57 відсотків опитуваних громадян Польщі (аж на 7 процентних пунктів більше, ніж у попередньому дослідженні).

На третьому місці під оглядом суспільної довіри – Павел Кукіз, цьому політикові довіряють 47 відсотків учасників опитування (стільки ж, що й у серпні та вересні).

На більш віддалених позиціях – міністр юстиції Збіґнєв Зьобро (44 відсотки декларацій про довіру) та лідер керівної партії польського уряду, Право і справедливість, Ярослав Качинський (37 відсотків).

У списку політиків, які найчастіше викликають недовіру, на першому місці міністр національної оборони Антоні Мацєревич – йому не довіряють 52 відсотки опитуваних. Лідер партії Право і справедливість Ярослав Качинський здобув у цьому рейтингу 49 відсотків декларацій, лідер опозиційної партії Громадянська платформа Ґжеґож Схетина – 39 відсотків, міністр юстиції Збіґнєв Зьобро – 37 відсотків.

Дослідження, як пише видання, відбулося методом персональних інтерв’ю з використанням комп’ютерної технології 8–19 жовтня на репрезентивній групі 937 дорослих осіб.