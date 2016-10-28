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15 марта, 19:03 • 116396 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170346 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140293 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132565 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114080 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106224 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101992 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136745 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Поляки больше всего доверяют президенту А.Дуде

Поляки больше всего доверяют президенту А.Дуде

Киев • УНН

 • 8668 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Глава Польши Анджей Дуда стал лидером рейтинга доверия к политикам. В октябрьском исследовании компании CBOS о своем доверии к президенту А.Дуде заявили 62 процента опрошенных (на 3 процентных пункта больше, чем в сентябре), передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

По информации СМИ, второе место заняла премьер Беата Шидло, которой доверяют 57 процентов опрошенных граждан Польши (на 7 процентных пунктов больше, чем в предыдущем исследовании).

На третьем месте под обзором общественного доверия - Павел Кукиз, этому политику доверяют 47 процентов участников опроса (столько же, как и в августе и сентябре).

На более отдаленных позициях - министр юстиции Збигнев Зебро (44 процента деклараций о доверии) и лидер правящей партии польского правительства, Право и справедливость Ярослав Качиньский (37 процентов).

В списке политиков, которые чаще всего вызывают недоверие, на первом месте министр национальной обороны Антони Мацеревич - ему не доверяют 52 процента опрошенных. Лидер партии Право и справедливость Ярослав Качиньский получил в этом рейтинге 49 процентов деклараций, лидер оппозиционной партии Гражданская платформа Гжегож Схетина - 39 процентов, министр юстиции Збигнев Зебро - 37 процентов.

Исследование, как пишет издание, проходило методом персональных интервью с использованием компьютерной технологии 8-19 октября по репрезентативной группе 937 взрослых человек.

 

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