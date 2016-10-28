Поляки больше всего доверяют президенту А.Дуде

По информации СМИ, второе место заняла премьер Беата Шидло, которой доверяют 57 процентов опрошенных граждан Польши (на 7 процентных пунктов больше, чем в предыдущем исследовании).

На третьем месте под обзором общественного доверия - Павел Кукиз, этому политику доверяют 47 процентов участников опроса (столько же, как и в августе и сентябре).

На более отдаленных позициях - министр юстиции Збигнев Зебро (44 процента деклараций о доверии) и лидер правящей партии польского правительства, Право и справедливость Ярослав Качиньский (37 процентов).

В списке политиков, которые чаще всего вызывают недоверие, на первом месте министр национальной обороны Антони Мацеревич - ему не доверяют 52 процента опрошенных. Лидер партии Право и справедливость Ярослав Качиньский получил в этом рейтинге 49 процентов деклараций, лидер оппозиционной партии Гражданская платформа Гжегож Схетина - 39 процентов, министр юстиции Збигнев Зебро - 37 процентов.

Исследование, как пишет издание, проходило методом персональных интервью с использованием компьютерной технологии 8-19 октября по репрезентативной группе 937 взрослых человек.