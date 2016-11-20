Полтавці зібрались в пам’ять про жертв ДТП та провели автопробіг
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Полтаві біля Монументу солдатської слави з нагоди Дня пам’яті жертв ДТП пройшов збір автомобілістів та автопробіг, інформує кореспондент УНН-Центр.
"Сьогодні Міжнародний день пам’яті жертв ДТП. Ми збираємося в цей день щорічно протягом п’яти років. Нагадуємо людям про те, що необхідно бути уважним та не забувати про можливість аварійних ситуацій. Сьогодні також проведемо профілактичну акцію спільно з управлінням патрульної поліції Полтави, а саме будемо роздавати інформаційні листівки у місцях, де найчастіше трапляються ДТП - на площі Зигіна та в районі зупинки громадського транспорту "вул.Гетьмана Сагайдачного" ("вул.Фурманова"). Хочемо нагадати і пішоходам, що у темну пору року необхідно старатися бути помітним, наприклад мати на собі світловідбивальні предмети, тощо", - сказав Андрій Приходько, керівник одного з клубів автомобілістів Полтави.
Довідка УНН: Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод за пропозицією Генеральної Асамблеї ООН відзначають щорічно, починаючи з 2005 року, в третю неділю листопада. Вшановувати пам'ять жертв дорожніх аварій вперше запропонували представники британського благодійного фонду допомоги жертвам ДТП "Road Peace", який відзначає цей день із 1993 року.