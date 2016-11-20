Полтавчане собрались в память о жертвах ДТП и провели автопробег
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Полтаве возле Монумента солдатской славы по случаю Дня памяти жертв ДТП прошел сбор автомобилистов и автопробег, передает корреспондент УНН-Центр.
"Сегодня Международный день памяти жертв ДТП. Мы собираемся в этот день ежегодно в течение пяти лет. Напоминаем людям о том, что необходимо быть внимательным и не забывать о возможности аварийных ситуаций. Сегодня проведем профилактическую акцию совместно с управлением патрульной полиции Полтавы, а именно будем раздавать информационные листовки в местах, где чаще всего случаются ДТП - на площади Октябрьская и в районе остановки общественного транспорта "ул. Гетьмана Сагайдачного" ("ул. Фурманова"). Хотим напомнить и пешеходам, что в темное время года необходимо стараться быть заметным, например иметь на себе светоотражающие предметы и т.п.", - сказал Андрей Приходько, руководитель одного из клубов автомобилистов Полтавы.
Справка: Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий по предложению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается ежегодно, начиная с 2005 года, в третье воскресенье ноября. Почтить память жертв дорожных аварий впервые предложили представители британского благотворительного фонда помощи жертвам ДТП "Road Peace", который отмечает этот день с 1993 года.